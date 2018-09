HasseltHet maatwerkbedrijf Bewel gaat de komende maanden enkele tientallen nieuwe arbeidskrachten in dienst nemen. Dat heeft algemeen directeur Johan Bongaerts gezegd in een gesprek met de redactie. “Het precieze aantal is nog niet bekend, maar de uitbreiding van ons contingent laat toe om minstens 30 en maximum 170 extra mensen aan te werven”, aldus de algemeen directeur.