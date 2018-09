In september zetelt Muziekodroom exact twintig jaar in Hasselt. Om die verjaardag te vieren werkt het een speciaal muziekprogramma uit (zie kader) en vroeg het aan Belpopkenner Jan Delvaux om zich over de schat aan Limburgse muziekverhalen te buigen. Op 26 september vertelt hij over ‘De zwartste provincie’ in De Nieuwe Zaal in Hasselt.