Wout van Aert houdt voet bij stuk: “Niet van plan om overstap te maken naar fusieploeg”

Wout van Aert heeft nog een lopende verbintenis met Sniper Cycling tot 31 december 2019 maar is niet van plan om de overstap te maken naar de nieuwe fusieploeg Roompot-Crelan. Dat herhaalde hij vandaag voor de camera van VTM voor de start van de Antwerp Port Epic, zijn laatste koers van het wegseizoen. Achteraf bewees hij echter ook dat hij zijn gevoel voor humor niet was verloren: “Karma is a bitch...”

“Uiteraard was het nieuws over de fusie voor mij een serieuze domper”, aldus Van Aert. “Niet zozeer het feit dat de ploeg verder kan blijven bestaan maar wel de manier waarop alles is gelopen. Daar ben ik absoluut niet akkoord mee”.

Vanaf 2020 verkast Van Aert naar het Nederlandse LottoNL-Jumbo maar hij heeft nog een lopende verbintenis met Sniper Cycling tot 31 december 2019.

“Ik heb geen zin om voor één jaar nog de overstap te maken naar een nieuwe ploeg, in een heel nieuwe omgeving. Nee, daar was ik zeker geen vragende partij voor.”

“Het is niet mijn bedoeling om die overstap te maken, we zijn nu aan het bekijken wat de andere opties voor mij zijn. Maar ik denk dat het louter om een fusie gaat en dat ik destijds niet heb gekozen om voor een Nederlandse ploeg te rijden.”

De timing is ook niet ideaal want binnen twee weken start voor Van Aert het crossseizoen in Geraardsbergen. “Ik zit er toch mee in het hoofd, er is immers altijd veel te doen als er nieuws is over mij. Het jammere is dat ik al een hele zomer geen invloed heb op de dagen dat mijn hoofd plots in de kranten staat. Dat is best frustrerend.”

“Laatste koers in het blauw”

Wout Van Aert werd uiteindelijk achtste in de Antwerp Port Epic, waarna hij nog een laatste keer uithaalde met de nodige humor: “Mooie koers maar door wat pech zat ik in een defensieve en moeilijke koerssituatie. Ik zat zelfs zowaar in de tang bij Roompot, #karmaisabitch, #indesandwich #tussendetaco. Niets is zo erg dat je er niet mee kan lachen! Morgen mijn laatste koers in blauw, dernycriterium te Wetteren.”

De procontinentale teams Roompot-Nederlandse Loterij en Veranda’s Willems-Crelan zullen in 2019 fuseren en het nieuwe team zal Roompot-Crelan heten. Van Aert moet in principe het eerste seizoen de kopman van het team zijn, dat herhaalde het team deze week nog. Benieuwd hoe dat gaat aflopen...