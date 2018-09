Het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ start in het ziekenhuis: wie heeft dramatische seizoensfinale (niet) overleefd?

Wat zal er gebeuren met Kobe en Peter? Overleeft Leo de confrontatie met Stan? En vooral: hoe loopt het af met Waldek, Mayra en Zoë? Na de seizoensfinale van ‘Thuis’ bleven de trouwe kijkers met een heleboel vragen zitten. Nu, na bijna drie maanden wachten, krijgen ze eindelijk antwoorden.

Waldek, Mayra en Zoë

Na een frontale botsing bleven Waldek, Mayra en Zoë op het einde van het vorige seizoen achter in een brandende auto. Mayra had net de waarheid verteld over Zoë: ze is niet hun biologische dochter.

De zwaar geschrokken Waldek blijft een tijdje bewegingsloos in de auto zitten, maar schiet dan toch in actie en redt als eerste de kleine Zoë. Ondanks de twijfel op zijn gezicht, keert hij terug naar het wrak om ook Mayra te bevrijden.

In het ziekenhuis krijgt Waldek te horen dat Zoë oké is, net als Mayra. Maar tussen het koppel zit er duidelijk iets mis. Voor Waldek breken er angstige tijden aan nu hij op de hoogte is van Mayra’s leugens.

Foto: VRT

Leo na de stoot van Stan

De spanningen tussen Stan en Leo bereikten een tragisch hoogtepunt toen Leo na een duw van Stan neerviel op de grond. Stan sloeg in paniek op de vlucht met zijn brommer. Marianne en Tom vonden Leo op de vloer in een plas bloed.

In het ziekenhuis is de diagnose van de dokters hard: Leo heeft een hersentrauma opgelopen, wat gezien zijn leeftijd bijzonder gevaarlijk is. En erger: er is een zwelling vastgesteld in zijn hersenen waardoor hij onder het mes moet om ernstige hersenschade te vermijden.

Marianne kan haar bezorgdheid niet verbergen. De onduidelijkheid over wat er is gebeurd met Leo, vreet aan haar. Intussen probeert Tom contact op te nemen met Stan, maar die is onbereikbaar sinds hij Leo voor dood achterliet.

Foto: VRT

Britney gewond na de kus van Peter en Kobe

De kijker zag hoe Peter en Kobe een ontspannende namiddag beleefden aan de visvijver, die eindigde in een onverwachte kus. Britney zag alles gebeuren vanuit de struiken en filmde het met haar tablet.

Maar wat blijkt? Peter laat de kus niet gebeuren en vraagt aan Kobe waar dat vandaan kwam. Kobe schrikt van zichzelf, maar nog voor hij er dieper op kan ingaan, horen ze een luide gil vanuit het struikgewas komen. Peter en Kobe vinden Britney gewond op de grond.

In het ziekenhuis vernemen Nancy en pluspapa Dieter dat ze buiten levensgevaar is. Ze houdt breuken en kneuzingen over aan het mysterieuze ongeval. Uit verklaringen van Dieters politiecollega’s blijkt dat Britney is aangereden door iemand op een brommer, die vluchtmisdrijf pleegde.

Intussen blijft Kobe verward achter aan de vijver. Wat betekent de kus voor de vriendschap tussen hem en Peter? Kan alles hetzelfde blijven? En wat als de video op de tablet van Britney ontdekt wordt? Het beloven rumoerige tijden te worden op de Withoeve.