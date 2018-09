Oppositie krijgt geen excuses van belaagde schepen na foto’s seksfeestje

Schepen Frank Gheeraert kwam in opspraak door een naaktfeestje in zomerbar La Brasa. Foto: PTB

Op de gemeenteraad van Langemark hebben oppositiepartijen sp.a en N-VA geen excuses ontvangen van schepen Frank Gheeraert (Open Vld). Daar hadden ze om gevraagd omdat de schepen in de nasleep van het schandaal rond het vermeende seksfeest in zomerbar La Brasa van politieke chantage zou hebben gesproken.

Gheeraert kwam in augustus onder vuur te liggen toen er foto’s lekten van hem en een twintigtal vrienden tijdens een privé-feest in La Brasa. Op de beelden waren enkele schaarsgeklede mensen te zien, waardoor het woord seksfeest snel in de mond werd genomen. Uit onderzoek bleek het om chantage te gaan van een voormalige zakenpartner.

Het gerechtelijk onderzoek loopt nog, maar maandag werd Gheeraert nog eens op de rooster gelegd. Sp.a en N-VA vroegen om excuses. Niet voor de feiten op zich, wel omdat Gheeraert het kort nadien had over politieke chantage en een afrekening. De schepen meent echter dat hij dat zo niet heeft gezegd en dat de Krant van West-Vlaanderen, die het verhaal naar buiten bracht, dat gesuggereerd had in de berichtgeving.

“Ik werd beloofd dat de berichtgeving discreet zou worden gehouden”, aldus Gheeraert, die een stevige sneer gaf aan de media. Hij meende dat de media enkel commerciële belangen voor ogen hadden en vroeg om alle artikelen en foto’s van die “laffe daad en schandalige agressie van de daders” te verwijderen. “Ik voel me niet te min om een verklaring te geven tijdens deze publieke zitting”, zei hij terwijl hij een dikke map liet rondgaan met alle artikelen die over hem waren verschenen.

De gemeenteraad van Langemark maandag. Foto: PTB

“Plat populisme”

Excuses volgden echter niet. Gheeraert verwees naar de artikelen en toonde aan dat hij nergens had gezegd dat het om een politieke afrekening ging. De schepen nam zelfs nog N-VA op de korrel omdat ze volgens hem “plat populisme” hadden gespuid in de nadagen van de feiten. “Ik zal mijn broek nog wel eens afsteken op een privé-feest, maar ik zal dat niet doen op het commando van de oppositie”, beet hij van zich.

Ook op het feit dat er sprake was van politieke belangenvermenging rond de vergunning van de zomerbar had hij een antwoord. Zomerbars hebben geen vergunning nodig als de periode beperkt blijft tot 120 dagen. Echter, delen van de zomerbar van 2017, van Le Jardin, werden niet afgebroken. La Brasa startte wel een procedure op om zich alsnog in regel te stellen. “Maar dat hebben wij niet goedgekeurd. Het dossier ligt nu bij de provincie”, aldus Gheeraert. “Ik heb dus absoluut geen vergunning op dubieuze manier erdoor gejaagd.”

De oppositie had ook vragen bij het verder functioneren als schepen. “Dat staat niet ter discussie. De kiezer krijgt op 14 oktober zelf de kans om te oordelen”, aldus Gheeraert, lijstduwer van de partij Tope 8920.