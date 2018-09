As verloor dan wel zijn toeristisch treintje, maar de langverwachte centrumvernieuwing is eindelijk op de rails gezet. Het gemeentebestuur koos voor een publiek private samenwerking (PPS) met Groep GL. Niet iedereen is het eens met de plannen. Tegenstanders vinden het PPS-project te grootschalig voor As. Een alternatief is er echter niet.