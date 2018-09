Kenny Weckx trekt zich terug uit het Team Kamikaze Chaos. De Diepenbekenaar neemt die beslissing uit onvrede na het afgelopen EK, waarin zijn poulain Sylvia De Spiegeleire de titel bij de vrouwen in F2 met 0,2 seconden had verloren aan Thanee Ennekens van Viersel. “Volgende week beslis ik of we de boten verkopen”, reageert de ex-F1-kampioen misnoegd.