“We doen te weinig voor ondernemers die in de problemen zitten”

Brussel“Gemeenten en OCMW’s doen nog altijd te weinig om ondernemers die in financiële problemen zitten te helpen.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA). Zo is Dyzo, de Vlaamse organisatie die zelfstandige ondernemers in moeilijkheden gratis helpt en ondersteunt, weinig bekend. “Slechts 12 van de 44 Limburgse gemeenten werken effectief met Dyzo samen. Dat is te weinig”, zegt Remen.