BerlijnMoet de Verfassungsschutz, de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, de Alternative für Deutschland, de grootste oppositiepartij in de Bondsdag, in de gaten houden? Sinds de AfD in Chemnitz zij aan zij met extreemrechtse en neonazi-elementen demonstreerde, stijgt de roep om controle van de partij.