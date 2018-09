KRC Genk slikte al 13 goals: speelt blauw-wit té spectaculair?

38 doelpunten voor, 13 tegen. het is de spectaculaire balans na het eerste blok van twaalf wedstrijden van KRC Genk. Het leverde naast de kwalificatie voor de Europa League ook de tweede plaats op met 14 op 18. Maar is het niet té spectaculair, slikt Genk niet te veel tegengoals, omdat het zo graag aanvalt? T2 Jos Daerden ontkent.

51 doelpunten vielen er in twaalf wedstrijden van KRC Genk. Dat is een gemiddelde van 4,25 per match, net hetzelfde als Barcelona en net iets minder dan Real Madrid (4,50).

Roulette

Als voetbalfan kan ...