"Ouders klagen over verkeersveiligheid aan school, maar het is hun eigen verantwoordelijkheid"

Hasselt - De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de inrichting van nieuwe schoolstraten in heel Limburg. De straten worden bij het begin en het einde van de schooldag afgesloten voor automobilisten, zodat leerlingen er op een veilige manier naar school kunnen. Ook ouders staan achter die beslissing: uit een enquête in Hasselt blijkt dat 82% zelfs bereid is om de auto op een veilige afstand te parkeren.

Hasselt is dit jaar twee schoolstraten rijker: naast de bestaande schoolstraat aan de stedelijke basisschool in Kuringen, ligt er nu ook een in de Persoonstraat in de binnenstad en eentje in de Bieststraat ...