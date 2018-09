Toprenner stapt uit Vuelta en rept zich naar hoogzwangere vrouw voor geboorte tweeling

“Ik verlaat de Vuelta voor de grootste uitdaging in mijn leven”, twitterde Martin. “Het is met gemengde gevoelens dat ik mijn ploegmaats van UAE Emirates in de steek laat, maar mijn teammaat voor het leven heeft me nu het hardst nodig.”

From @lavuelta to the biggest challenge of my life. Hard to explain the mixed emotions leaving my @TeamUAEAbuDhabi boys behind but my teammate for life @JessMartin_7 needs me now as we set off on the most exciting adventure we could ever have imagined. 1/2