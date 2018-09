Beringen / Ham / Tessenderlo - 25 bestuurders zijn tijdens de zomer BOB-campagne in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo hun rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld. Het rijbewijs van nog eens 52 chauffeurs werd voor enkele uren ingehouden. In totaal werden tussen 8 juni en 31 augustus 3.694 bestuurders aan de kant gehaald voor een alcoholcontrole. 81 bestuurders hadden te veel alcohol in het bloed. (mm)