Australische ritwinst in Groot-Brittannië, Theuns en Vanendert geven op na zware val

De Gentenaar van Team Sunweb viel op zijn knie. Hij hield er een serieuze wonde aan over. “Ik heb geen breuken maar wel een heel diepe wonde aan mijn knie, bijna twee centimeter diep”, reageerde Theuns vanuit het ziekenhuis. “Ze willen zekerheid dat het gewricht niet geraakt is. Ook mijn elleboog moet worden genaaid, voor het overige nog oppervlakkige sneden en schaafwonden.”

Jelle Vanendert moest eveneens opgeven. “Hij is van boven tot onder geschaafd, zijn schouder en scheenbeen zijn zwaar geraakt”, aldus ploegleider Bart Leysen. “Maar breuken zijn er gelukkig niet bij. Hoe het gebeurde? Op een nat wegdek werd plots geremd met alle gevolgen vandien. Het probleem op wegen hier is dat je geen kant uitkunt. Links en rechts van de weg staat een haag van twee meter hoog, dan kan je niet zoals bij ons de graskant induiken.”

Cameron Meyer

De ritzege in Barnstaples ging naar de Australiër Cameron Meyer. Hij en zijn Italiaanse vluchtgezel Alessandro Tonelli (Bardiani CSF) waren de enige overblijvers van een vroege vlucht. Het duo hield twee seconden over op een groep eerste achtervolgers met enkele grote namen: Alaphilippe, Roglic, Poels en Bob Jungels. Door de bonificaties onderweg is Tonelli de nieuwe leider. Tourwinnaar Geraint Thomas moest voor eigen publiek meer dan drie minuten toegeven op de dagwinnaar, Chris Froome finishe op meer dan twaalf minuten.

He was the strongest rider of the breakaway group and now he's grabbed the stage win @cammeyercyclist #OVOToB pic.twitter.com/Odto37fefJ