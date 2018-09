Gouverneur Herman Reynders maakt zich zorgen over het onderwijs in Limburg. "Ik denk dat we goed onderwijs hebben in Limburg. Maar er blijkt uit studies toch dat er specifieke problemen zijn in het Onderwijs in Limburg", vertelt Reynders. "Vooral de hogeschooluitval blijft een uitdaging. We moeten ervoor zorgen dat elke jongere een diploma moet kunnen halen".