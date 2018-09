86 procent van de Limburgse burgemeesters is kandidaat om zichzelf op te volgen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de TVL-redactie. Zes van de huidige 44 burgemeesters zijn geen kandidaat. Opvallend is dat 3 van de 6 wel kandidaat willen zijn, maar niet kunnen of niet mogen, omdat hun gemeente fusioneert en er een andere kandidaat naar voor geschoven wordt.