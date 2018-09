Eerste ongeval met zelfrijdende auto van Apple

Een zelfrijdende auto met software van technologieconcern Apple is tijdens een rit in Silicon Valley betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het is de eerste keer dat een ongeval gemeld wordt met een autonoom rijdende auto uit het testprogramma van Apple. Dat melden de Californische verkeersautoriteiten. De Apple-auto reed stapvoetapps om af te slaan, toen hij door een ander voertuig met een snelheid van 24 km/u achteraan aangereden werd. Niemand raakte daarbij gewond.

Over de autoplannen van Apple wordt al jarenlang gespeculeerd, maar is enkel geweten dat het concern enkele tientallen SUV’s van het Japanse luxemerk Lexus uitgerust heeft met zijn software voor autonoom rijden en in Californië de straat op gestuurd heeft.

Volgens rapporten zou Apple eerst aan een compleet eigen auto gewerkt hebben, om zich vervolgens te richten op de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijden. Hoever het ondertussen met dat programma zit is nog onduidelijk.

In Californië hebben al 60 bedrijven een licentie gekregen voor het testen van zelfrijdende voertuigen, waaronder ook de grote Duitse autobouwers. De licentiehouders zijn verplicht om melding te maken van elk ongeval.