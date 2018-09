Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van phishing via sms: “Ga hier niet op in”

Zowel de politie als bankenfederatie Febelfin waarschuwen voor een nieuwe poging tot oplichting. Fraudeurs versturen momenteel uit naam van Argenta phishingberichten via sms. “Ga hier niet op in”, luidt het nadrukkelijk.

In de sms - die verstuurd wordt via het nummer 8810 - wordt verwezen naar een domiciliëring van Apple Store. De oplichters vragen om op een link te klikken om de domiciliëring te blokkeren. Het bericht wordt verstuurd in naam van de helpdesk van Argenta. “Ga hier niet op in. Dit bericht komt niet van Argenta”, meldt Febelfin.

Opgelet voor deze nieuwe #phishing via SMS! Attention à ce nouveau cas de #phishing par SMS. pic.twitter.com/sV8Noqv3Zr — Febelfin (@Febelfin) 3 september 2018

Enkele weken geleden waarschuwde ook de zoekertjessite 2dehands.be nog voor fraude. De oplichters probeerden de “verkoop” dan telkens buiten de site af te handelen, maar met valse accounts van betaalsysteem Paypal.