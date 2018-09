Expert sabelt drugsbeleid Bart De Wever neer: “War on drugs is instrument voor politici die willen scoren”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever trok maandag aan de alarmbel over de cocaïnesmokkel in zijn stad. Die dreigt zo’n grote omvang aan te nemen dat de hele samenleving ervan doordrongen raakt, ook de politiek, aldus de burgervader. Volgens criminoloog Tom Decorte (UGent) is dat geen verrassing. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar De Wevers ‘war on drugs’: “Je maakt de drugshandel zo alleen maar winstgevender.”

“De cash die bij ons in de cocaïnehandel omgaat, is enorm”, aldus De Wever in een interview met de Nederlandse Volkskrant. Het probleem is inmiddels zo groot dat de drugshandelaars zich proberen in te ...