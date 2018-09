Niet één maar drie Dior-jurken en een Prada: zo trouwde blogster Chiara Ferragni

Afgelopen zaterdag stapte de beroemde Italiaanse blogster Chiara Ferragni in het huwelijksbootje met haar vriend en vader van hun zoontje, rapper Fedez. Tijdens haar grote dag op Sicilië droeg ze niet één maar vier (!) sprookjesachtige trouwjurken.

Misschien doet de naam Chiara Ferragni niet meteen een belletje rinkelen, maar de blondine achter de succesvolle blog The Blonde Salad mag zich tot de bekenste modeblogsters op de planeet rekenen. Volgens zakenblad Forbes behoort de 31-jarige mama, die ook lezingen geeft aan de Harvard Business School, bij de ‘top influencers’ ter wereld. Afgelopen weekend trouwde ze met Federico Leonardo Lucia, kortweg Fedez, en hulde ze zichzelf in maar liefst vier verschillende designerjurken.

De eerste en tweede Dior-jurk

Drie jurken waren ontworpen door de Italiaanse Maria Grazia Chiuri, creatief directeur bij het Franse modehuis Dior. Voor de witte jurk met kanten jumpsuit eronder en rok uit tule, die de bruid droeg tijdens de ceremonie, werd zo’n 400 meter stof gebruikt. Er waren in totaal 1.600 werkuren nodig om tot het eindresultaat te komen.

Foto: IG

Na de plechtigheid trok Ferragni een andere, lichtbeige Dior-jurk aan. Die zat vol persoonlijke verwijzingen, zo waren er liedjesteksten van Fedez op geborduurd. De kleine illustratie van een Leeuw knipoogde naar de naam van hun zoontje: Leo. Bij deze jurk hoorde trouwens een kortere rok - een tutu - die de blogster aantrok voor het avondfeest. Dat ging deels door op een kermis, die speciaal voor de twee werd gebouwd.

De korte versie van de tweede Dior-jurk

De jurk van Prada fonkelde langs alle kanten

Eén dag voor het huwelijk verwelkomde Ferragni haar gasten al voor een oefendiner in een witte jurk met gouden details, op maat gemaakt door Prada. Haar bruidsmeisjes waren dan weer gekleed in roze jurken van nog een andere Italiaanse designer Alberta Ferretti. “De bruid koos niet toevallig voor deze ontwerpsters. Het gaf haar huwelijk een feministisch tintje mee. “Voor mij was het erg belangrijk outfits te dragen, gemaakt door vrouwelijke, Italiaanse ontwerpers, die op verschillende momenten in mijn leven belangrijk voor me waren, onafhankelijkheid vertegenwoordigen en me inspireren ,” zei ze aan Vogue.