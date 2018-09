Wielerpiste Zolder wordt snelste van Vlaanderen

Heusden-Zolder - De kans is groot dat er op de nieuwe wielerpiste in Zolder records zullen sneuvelen. De piste wordt de eerste snelle baan in Vlaanderen, met bochten die zo gebouwd zullen worden dat er scherpe tijden kunnen worden neergezet. Het complex moet klaar zijn in het voorjaar van 2023.

De bouw van de overdekte wielerpiste op het Circuit van Zolder had veel voeten in de aarde, maar het officiële startschot is nu eindelijk gegeven. Voor de bouw, het onderhoud en de uitbating hebben Sport ...