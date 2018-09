Dubbel jubileum op het Crijt

Crijt

Diepenbeek - Vriendenkring Crijt viert haar gouden jubileum. Deze vereniging ondersteunt vooral de buurtwerking op het Crijt en organiseert zelf ook jaarlijks enkele activiteiten voor de buurtbewoners. Maar de grootste focus gaat uit naar het plaatselijk kleuterschooltje – een wijkafdeling van Paleis, Vrij Basisonderwijs Diepenbeek Centrum. Deze kleuterschool bestaat dit jaar 60 jaar! Reden om te feesten dus! En dit doen we op zaterdag 22 september 2018 vanaf 15.00 uur in Buurthuis Terlogt op het Crijt.

In die 60 jaar heeft het schooltje uiteraard heel wat wijzigingen ondergaan. Ook infrastructureel. Dankzij de inzet van het schoolbestuur, de opeenvolgende directies en personeelsleden en uiteraard de Vriendenkring kunnen we terugblikken op een rijkgevulde geschiedenis.

Meer dan 600 kinderen hebben er in de loop der jaren hun kleuterdiploma in ontvangst mogen nemen! Dit dubbel jubileum willen we met zoveel mogelijk betrokkenen vieren. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd of ooit in contact geweest is met school of Vriendenkring is van harte welkom.

Om 15.00 uur gaat een korte academische zitting van start met een opreden van de kleuters. Aansluitend biedt de Vriendenkring alle aanwezigen een hapje en een drankje aan. Voor de geïnteresseerden is er een rondleiding in het schooltje. Doorlopend zullen een fototentoonstelling en powerpoinpresentatie zorgen voor de nodige herinneringen en straffe verhalen! Voor de kleinsten is er ook animatie voorzien.

www.vkcrijt.be