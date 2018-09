Tongeren - Zondag 2 september kon men genieten van de 7de editie van de Werremesmèrt in de Wijkstraat in Tongeren. Dit is een markt met artisanale-en bio producten, er waren 40 standhouders aanwezig.

Dit alles werd tot stand gebracht door de organisatie “Kroningwijkstraat” met als voorzitter Ann Moens, het is een volledig vrijwilligerswerk. De opbrengst is voor de aankoop van de straatversiering voor de volgende Kroningsfeesten in Tongeren.