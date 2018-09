Interclubploeg Limburg Maas succesvol op open tornooi

Maasmechelen - Afgelopen weekend vonden de finales van het open tornooi van Koninklijke Tennisclub Limburg Maas (KTCLM) plaats. In de hoogste herenreeksen was de kampioenenploeg van KTCLM talrijk aanwezig.

In juni werd de heren 3 ploeg van KTCLM kampioen van Limburg in de interclubcompetitie. Op 9 september nemen ze het in de eindronde van België op tegen Club Justine Henin uit Limelette. Als voorbereiding op deze ontmoeting nam het voltallige team deel aan tornooien tijdens de zomermaanden. Op het eigen open tornooi wisten vijf van de zes spelers van de ploeg door te stoten tot in de finale. Zo was de finale bij de enkel heren 2 een ploegonderonsje. Wim Vanderputte (B-4/6) en Alex Rasera (B-2/6) namen het tegen elkaar op in de finale van de hoogste herenreeks. Vanderputte wist hier na een spannende strijd aan het langste eind te trekken. Ook de enkel heren 3 reeks was een finale tussen twee ploegmaten. Dave Gielen (B+4/6) won van Martijn Vranken (C+15/1). In de heren 4 reeks mocht Gilles Filippini (C+15/3), vijfde speler van de interclubploeg, de finale spelen. Deze kon hij echter niet winnen. Enkel Mikael Bollen (C+30) nam niet deel aan het open tornooi. Hij won echter wel de heren 5 reeks op het tornooi van TC Dilsen.

De ploeg bewijst zo dat ze klaar zijn voor de confrontatie in september.