Vos-Dumoulin kloppen Lampaert-Duyck

Het Nederlandse duo Tom Dumoulin-Marianne Vos heeft in Bavikhove de gemengde koppeltijdrit gewonnen. De twee hardrijders versloegen over een afstand van 6 km de Belgische specialisten Yves Lampaert-Ann-Sophie Duyck. Over het traject van 6 km haalden de Nederlanders het met een verschil van 24 seconden, ze reden gemiddeld iets meer dan 41 km per uur.

Tom Dumoulin verklaarde na aankomst onder de indruk te zijn van het vermogen van Marianne Vos. Zij die de koers volgden, beweren zelfs dat Vos tweederde van het kopwerk deed in de korte tijdrit, naar verluidt ook omdat ze beter was opgewarmd. Vos had eerder op de dag al een criterium gereden met de vrouwen. John Degenkolb-Sara Mustonen werden derde in de ploegentrijdrit. Aanvankelijk was Cameron Vandenbroucke gekoppeld aan Jasper Stuyven, maar de dochter van Frank, moest na het ochtendcriterium forfait geven wegens rugklachten. Met de gemengde ploegentijdrit willen de organisatoren in Bavikhove hun jaarlijks criterium een nieuw elan geven, de wedstrijd heet voortaan overigens Leiedal Koerse.