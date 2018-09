Zo draag je een bloemenprint in het najaar

Girly bloemenprints iets typisch voor de lente? Think again! Ook komend seizoen kan je deze populaire print gewoon doordragen. Hoe dan? Zo!

Stoer met een leren jasje

Een brave bloemenprint kan je perfect stoer stijlen. Hoe? Geef je lieflijke bloemenjurkje een rock ’n roll-twist met een donker leren jasje en stoere bikerboots. Tip: een blikdichte panty past beter bij deze look dan een doorzichtige.

Comfy chic met jeans

Een gebloemde blouse of top kun je ook perfect doordragen in het najaar. Gecombineerd met een flared jeans, enkellaarsjes en perfecto of lange, gebreide cardigan is het de pefecte 'comfy chic' outfit. Vooral bloemenprints in donkere tinten gaan het goed doen in de winter, maar nu kun je gerust nog je lichtere 'zomerse' varianten dragen.

Bohemian vibes met een trui

Voor iets koudere temperaturen combineer je je floral blouse, jurk of rok met een paar enkellaarsjes en een trui: een van de grootste trends dit najaar. Een (grof) gebreide, losse trui op een zwierige midirok of midijurk met een kleine, fijne print houdt je warm en 'en mode'!