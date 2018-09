De wijk feest bij Paspoel Anders

Tongeren - Zaterdag 1 september was het feest bij Paspoel Anders in Tongeren. Namiddag was er voor de kinderen een buitenspeeldag met springkasteel, een ballonnenclown en ze konden zich laten schminken.

Voor de bewoners was er een barbecue met veel keuze uit verschillende vleessoorten en een koud buffet. Drankjes waren aan democratische prijzen. Het was een mooie opkomst met 85 inschrijvingen. dit alles werd georganiseerd door Rimo- Limburg en de vrijwilligers van de opbouwgroep met de ondersteuning van Woonzo