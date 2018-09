Elise Mertens: “Dit is frustrerend, want ik wou hier echt wel beter doen”

Voor Elise Mertens (WTA 15) kwam er zondag in de achtste finales een einde aan de US Open. De Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3) bleek in twee sets te sterk voor onze 22-jarige landgenote. “Dit is frustrerend, want ik wou hier echt wel beter doen”, bekende Mertens na afloop van de partij in New York.

“Zij haalt erg veel ballen terug, wat het er natuurlijk niet makkelijker op maakt om zelf een punt te maken. Ik wou agressief spelen, maar dat kwam er niet genoeg uit. Daarnaast liet ik te veel fouten noteren. Al speelde zij ook wel sterk, ik heb er alles aan gedaan”, besloot Mertens. “Het was een schitterende ervaring om in het Arthur Ashestadion tegen de nummer drie van de wereld te mogen spelen.”

Wat de gevolgen van de nederlaag zijn voor Mertens’ ranking en haar kansen op deelname aan de Masters in Singapore, zal pas de volgende dagen blijken. Het hangt af van de resultaten van Serena Williams (WTA 26), Madison Keys (WTA 14), Maria Sharapova (WTA 22), Naomi Osaka (WTA 19), Aryna Sabalenka (WTA 20) en Carla Suarez Navarro (WTA 24), speelsters met een lagere ranking dan Mertens, maar die wel nog in het toernooi zitten.

Een nederlaag tegen de titelverdedigster, die bovendien voor eigen publiek speelt, is helemaal geen schande voor Mertens, begin dit jaar nog halvefinaliste op de Australian Open. Jaar na jaar laat ze steeds betere resultaten optekenen. “Ze is nu al een goede speelster en ze wordt inderdaad nog steeds beter”, gaf Stephens toe. “Ze heeft een fantastisch jaar achter de rug. Twee weken klopte ze me nog en dus wist ik wat me hier te wachten stond.”