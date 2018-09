Hip Hub Hooray geeft hiphoptalent kansen

Tongeren - Hip Hub Hooray opende zijn deuren in het weekend van 1 september in de Ambiorixkazerne in Tongeren. Je kon er kennismaken met het project dat street artists, dansers en muzikanten uit de hele Euregio verbindt. Je kon er ook een praatje met de deelnemers en de danszaal en studio's bekijken.

De Hubs zijn een reeks masterclasses voor nieuw hiphoptalent 'trying to make it big'. Hip Hub Hooray organiseert Hubs of ontmoetingsmomenten waarin artiesten (rappers/producers/street artists/dancers) samen aan hun skills gaan werken. Hip Hub Hooray zorgt voor de materialen en de creatieve omgeving waarin zij ideeën kunnen uitwisselen over de Euregionale grenzen heen, met de indrukwekkende Ambiorixkazerne als decor.Hip Hub Hooray is een project met een grote ondersteuning van Vlaamse Overheid, ministerie van Cultuur, Franstalige gemeenschap, Provincie Luik, Provincie Nederlands Limburg, Stad Tongeren,Stad Luik,Sabam For Culture.