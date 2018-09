De leukste kapsels aan boord van feestcruise The Ark, volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt

BV-kapper Jochen Vanhoudt ging mee op reis met The Ark, een feestcruise die onder meer langs Barcelona, Ibiza en Mallorca vaart. Aan boord spotte hij voor ons de leukste kapsels. Een overzicht.

Glitter à volonté

Glitter a volonté aan boord van The Ark, waar volgens Jochen dezelfde sfeer heerst als op Tomorrowland maar dan op een boot en in bikini. “Enkele haartrends kwamen vaak terug: vlechten en dotjes - in alle mogelijke combinaties. Nieuw zijn ze niet, maar wel nog steeds razend populair op festivals.” En glitter, zoals ze - letterlijk - schitterenden aan de haarwortels van deze vrouw.

Voor de glitters

1. Meng vloeibare gel en glitters uit de hobbywinkel in een kommetje. Ga voor je lievelingskleur.

2. Breng het mengsel met een verfborstel aan langs de middenscheiding.

3. Laat een kwartiertje drogen.

Tip: Spoel en was het haar grondig voor het slapengaan, anders ligt je bed vol glitters. Geen zin in? Een douchekap kan het probleem voorkomen.

Dotjes

De ultieme festivaldot is een topknot. “Je maakt een staartje op je hoofd, draait de lokken in een nonchalant dotje en zet het vast met schuivertjes. Je kunt al je haar erin meenemen of slechts een deel en de rest van je coupe los laten hangen.” De kapper zag ook gekke kleurtjes, onder meer bij de wereldberoemde dj Sister Bliss (de helft van Faithless). “Ze had paars en roze in haar platinablonde lokken.”

Zelf dotjes maken?

1. Kam het haar goed door.

2. Maak een middenscheiding of een zigzag variant.

3. Neem aan elke kant van de scheiding een flinke pluk haar en zet vast met speldjes.

4. Creëer een speelse golving in de achterste lokken of trek steil met een platte tang. Bij dit kapsel is het belangrijk dat de rest van het haar er niet ongestyled bijhangt.

5. Maak nu met de ene pluk haar bovenop je hoofd een staartje, herhaal aan de andere kant.

6. Toupeer de staartjes lichtjes en draai ze rond je wijsvinger tot je een vol dotje krijgt.

7. Zet vast met schuivertjes, fixeer met lak en klaar.

Tip: Je kunt ook al je haar bundelen in twee dotjes bovenop je hoofd. Een speels idee voor opgestoken haar op een warme dag.

Vlechtwerk

“De dames die aan boord voor een los kapsel kozen, ondervonden wel wat last van een zeebriesje. Vlechten waren om die reden heel gegeerd bij de feestvierders. De boxer braids bleven gedurende de hele cruise in model. Maar ook ander vlechtwerk zoals een romantisch kroontje en versieringen zoals ringetjes bleken populair. Of een vlecht die eindigde in een dotje.”

Voor de boxer braids

1. Kam het haar glad.

2. Maak een strakke middenscheiding die doorloopt tot in de nek.

3. Zet een helft van het haar vast met een speld, dat maakt het vlechten aan de andere kant makkelijker.

4. Neem uit de andere helft drie strengen haar bovenop het hoofd.

5. Vlecht de strengen onderhands in. Neem er telkens een pluk haar van aan de zijkanten bij, zo krijg je een vlecht die op je hoofd ligt.

6. Eindig met een losse vlecht.

7. Herhaal de techniek aan de andere kant.

8. Kam de zijkanten van de vlechten glad en fixeer met haarlak. Last van pluisjes? Strijk ze glad met het metaal van een puntkam of tube haarlak.

Tip: Wil je achteraf beach waves, wrijf vochtig haar dan voor het vlechten in met mousse.

Om te versieren:

1. Trek de vlecht een beetje open. Hoe nonchalanter, hoe mooier het eindresultaat.

2. Knijp de haaraccessoires vast op verschillende plaatsen in de vlecht.

Bij de mannen

Jochen spotte ook trends bij heren. “Veel mannen hadden hun blote bast ingesmeerd met glitter. ’s Nachts waren lichtgevende zonnebrillen de eyecatchers in de feestende menigte.”

Jochen liet ook zelf zijn coupe bijwerken in het kapsalon van haarmerk Sebastian, waar iedereen terechtkon voor een feestelijke upgrade van zijn of haar kapsel.