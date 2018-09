COLUMN. "Reizen? Niks voor mij!"

Ben Roelants reist voor de zender Evenaar de wereld rond. Elke twee weken biedt hij ons hier een blik in zijn hoofd.



“Ja, nee, reizen, daar doe ik niet aan mee. Het bezorgt me stress, je weet niet of het mooi weer wordt en misschien slaat de lokale keuken tegen. Nee, ik blijf liever gewoon thuis.” Eén van onze medewerkers bij Evenaar, Joris, gooide dit even in mijn schoot, toen we, ieder op z’n beurt, onze reisavonturen met elkaar aan het delen waren. Sofie? Die had in Arcachon van het goede leven geproefd. En van oesters. En van rosé, véél rosé. Brecht? Die was gaan chillen in Slovenië. Met een bootje het meer van Bled op, richting dat pittoreske eilandje met dat kasteeltje. Ikzelf? Ik had genoten van de golven op de Atlantische oceaan. ‘s Avonds proefden we vers gevangen makreelfilet op de barbecue bij een ondergaande zon. Genieten was het!

En Joris? Die doet zo blijkt niet aan vakantie. Die blijft liever thuis. “Hoe kan je nu zoiets zeggen?”, repliceerde ik. “Reizen biedt de kans om in contact te komen met nieuwe culturen! Het laat je zien dat België amper een zakdoek groot is. Dat onze communautaire problemen amper akkefietjes zijn in vergelijking met… om maar iets te zeggen: de waterschaarste in Kaapstad of de hongersnood in Darfour. Reizen is zuurstof man! Het opent je blik op de wereld! Bovendien kan je er locals mee helpen die het minder goed hebben dan wij”. Joris’ pupillen verwijdden, zijn handpalmen grepen de armleuningen van zijn bureaustoel, hij kwam wat dichter bij en herhaalde met lange pauzes: “Ja. Maar. Niet. Voor. Mij.”. Ik droop af als een geslagen hond...

Later op de dag schuimde ik het internet af, op zoek naar duiding. Bestaat dat eigenlijk? Mensen die reizen haten? En wat blijkt? Luiaards, procrastinators, wereldvreemden… Juicht! Want blijkbaar hebben jullie het bij het rechte eind. Want indien jij het type bent dat uitgeput raakt door alleen al te kijken naar de Instagram-feed van je vriendin met haar puike foto’s uit Bali, dan heeft de wetenschap goed nieuws voor je: reizen is misschien wel héél ongezond. Volgens een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Surrey en de Lund-universiteit in Zweden bleek namelijk dat mensen met hypermobiele levenswijze misschien op social media een glamoureus leventje leiden, in het echte leven maken ze meer kans op gevoelens van stress, eenzaamheid en… tromboses. Daar heeft het lange stilzitten op je Emirates-vlucht dan weer iets mee te maken. Bovendien hebben Frequent Flyers meer kans op angstaanvallen én worden ze tegelijk veel meer blootgesteld aan zowel kosmische straling als aan schadelijke straling van de zon. Mensen die teveel reizen vervreemden van hun heimat en maken grote kans om ontworteld te raken. En dan bestaat er nog zoiets als Post Travel Depression. De realiteit roept, het geld is op en je kan haast niet wachten op je volgende trip.

“Inderdaad.”, vulde Joris aan, “Dus als jij de nood voelt om zo nodig zuurstof op te snuiven op de markt van Addis Abeba, dan doe je dat maar. Ik zal ondertussen wel bij onze import Indiër één van zijn Chicken Tikka Massala’s bestellen en chillen in mijn Zweedse Sandbacken-sofa. Ook beetje reizen, maar dan vanuit mijn luie zetel!” Even maar, wankelde ik en wilde ik hem bijna gelijk geven. Maar ik herpakte me… Reizen is zuurstof!

