OVERZICHT. Zoveel kost parkeren aan Limburgse ziekenhuizen: “Moet het zo véél zijn?”

Bilzen - Emiel Delhougne ergert zich aan de parkeertarieven, wanneer hij met zijn vrouw naar het ziekenhuis moet. “Ik kan begrijpen dat een dokter soms meer tijd nodig heeft voor een onderzoek, en dat wij dan wat langer moeten wachten”, zegt de Bilzenaar “Maar moet ik daar dan meer voor betalen? En moet het zo véél zijn?”

Emiels vrouw lijdt aan chronische pijn in de rug, en moet daarom regelmatig in de pijnkliniek in Lanaken worden behandeld. “Vaak moet ik dan vier euro betalen, wanneer we het ziekenhuis verlaten”, klaagt ...