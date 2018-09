Te gek om waar te zijn: Denemarken zoekt tegen woensdag volledig nieuwe nationale voetbalploeg

De Deense voetbalbond ligt overhoop met zijn internationals omwille van een dispuut over sponsorovereenkomsten. En dus grijpen ze in Denemarken naar de grove middelen: ze vonden er niet beter op dan stomweg een volledig nieuwe nationale voetbalploeg samen te stellen. Weg met Christian Eriksen, Kasper Schmeichel en andere vedetten. De voetbalbond heeft alle veertien eersteklassers al aangeschreven, komende woensdag zou de nieuwe nationale ploeg van Denemarken al op het veld moeten staan.

Een absurd verhaal is het. Denemarken, dat op het vorige WK voetbal nog de achtste finales haalde, dreigt forfait te moeten geven voor zijn komende interlands - vriendschappelijk tegen Slovakije en voor de UEFA Nations League tegen Wales. Vooral een forfait voor die laatste wedstrijd zou wel eens problematisch kunnen zijn. In Denemarken vrezen ze dat de Europese voetbalbond UEFA het land om die reden zou kunnen uitsluiten van deelname aan het EK 2020.

Foto: AFP

Aanleiding is een aanhoudend dispuut over sponsorovereenkomsten. De Deense voetbalbond dacht daar meer geld mee te kunnen scheppen voor liefdadigheid, maar de spelers weigeren te tekenen omdat de deal in conflict is met hun individuele sponsorcontracten. De spelersvakbond vroeg uitstel tot na de interlands, maar de voetbalbond liet weten dat het dit als ‘werkweigering’ ziet.

Alle eersteklassers zijn aangeschreven

En het was kennelijk menens: nadat duidelijk werd dat er geen handtekeningen zouden volgen verklaarde de Deense voetbalbond doodleuk de voltallige Deense nationale ploeg, met vedettes als Christian Eriksen of Kasper Schmeichel, aan de kant te schuiven. Deens bondscoach Åge Hareide is al teruggekeerd naar Noorwegen, waar hij woont. Ook assistent Jon Dahl Tomasson zal er niet bij zijn. “Zij gaan geen team leiden dat ze zelf niet gekozen hebben”, klinkt het bij de Deense voetbalbond.

Deens bondscoach Age Hareide. Foto: BELGAIMAGE

Inmiddels werden alle veertien Deense eersteklassers al aangeschreven. Spelers van die clubs mogen zich tot maandag 15 uur aanmelden, waarop de voetbalbond uit de aangemelde voetballers een nieuwe nationale ploeg zal kiezen. Een dag later moeten ze al verzamelen, want woensdag moeten ze in Slovakije voetballen.

De spelersvakbond heeft inmiddels al teruggeslagen: als reactie op de oproep van de Deense voetbalbond kregen zo’n 200 spelers uit de hoogste klasse een berichtje met de vraag solidair te zijn met de internationals en te zeggen dat ze niet willen uitkomen voor de Deense nationale ploeg. Benieuwd hoe de Denen deze week voor de dag zullen komen...