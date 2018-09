Priester voor gerecht omdat hij niets deed toen vriend hem vertelde over zelfmoordplannen

Een 57-jarige priester uit Brugge heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor schuldig verzuim. Volgens het OM zocht Alexander S. geen hulp toen een 54-jarige kennis duidelijk vertelde over zijn zelfmoordplannen. De priester beriep zich onder andere op het biechtgeheim.

Op 1 oktober 2015 werd Alexander S. opgebeld door een 54-jarige kennis uit Gistel, die al langer met depressies kampte. Tijdens drie telefoongesprekken en enkele sms-berichten gaf de man duidelijk aan dat hij zichzelf van het leven wilde beroven. In de loop van diezelfde nacht verstikte de man zich in zijn wagen. Toen de contacten met de priester aan het licht kwamen, diende zijn weduwe klacht in bij de onderzoeksrechter.

Volgens de burgerlijke partij had Alexander S. wel degelijk hulp moeten zoeken. Meester Patrick Bernard Martens merkte op dat de beklaagde tijd genoeg had om in te grijpen. Ook volgens het openbaar ministerie was er duidelijk sprake van schuldig verzuim. “Iedereen moet een mens in nood helpen, op die regel bestaan geen uitzonderingen”, aldus procureur Guy Billiouw.

De verdediging pleitte dat S. wel geprobeerd heeft om de man op andere gedachten te brengen. Bovendien bevond hij zich in een moeilijke positie door het biechtgeheim. Meester Jan Leysen vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. De rechtbank doet uitspraak op 1 oktober.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.