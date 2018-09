Dit zijn de Limburgse releases van het najaar waar wij naar uitkijken

Niet enkel de Eminems en Paul McCartneys van deze wereld brengen dit najaar platen uit. Ook uit Limburg komt er de komende maanden heel wat muzikaal lekkers. Met hoofdrollen voor Joost Zweegers, een groovy vierde plaat van The Sore Losers en een jonge groep zwartjassen die hun langverwachte debuut lossen.

Novastar - In the Cold Light of Monday

Nieuwe band, nieuw elan. Dat is het motto van Joost Zweegers, die met een nieuw stel muzikanten de studio introk in het Engelse Brighton - waar hij enkele maanden woonde - om zijn nieuwe plaat ‘In The Cold Light of Monday’ in te blikken. Op voorloper ‘Inside Outside’, ondertussen al vier jaar oud, probeerde de Nederpeltenaar zijn typische Novastar-sound wat binnenstebuiten te keren. Nieuwe singles ‘Pale Eyes’ en ‘Home Is Not Home’ klinken dan weer als de Novastar vanouds: een warm bad van piano, broze begeleiding en grootse melodieën. Nummers die je - bijna - doen uitkijken naar de herfst.

Verwacht op 5/10 (Sony).

The Sore Losers - Gracias Señor

Olé! Sombero’s in aanslag en cactus bij de hand, want begin oktober verschijnt ‘Gracias Señor’: de onweerstaanbaar groovy vierde plaat van The Sore Losers. Opgenomen tijdens een tiendaagse retraite in een studio in de Ardennen met de Texaanse band White Denim, en dat leverde - getuige uitstekende single ‘Dark Ride’ - een lichtjes ander geluid op: zweterige funk en R&B, toefje soul, ZZ Top,... invloeden die meer dan ooit aanwezig zijn in de muziek van de band. “En Talking Heads”, vertelde frontman Jan Straetemans ons al op Pukkelpop. “Niet dat we ineens disco spelen, maar nu kunnen ze tenminste niet zeggen dat we enkel naar Led Zeppelin luisteren”, aldus gitarist Cédric Maenen. “Een plaat van de bovenste plank”, besloot hij. Wij dus razend benieuwd.

Uit op 5/10 (Caroline International).

Birds That Change Colour - Nova Albion

Het had wat voeten in de aarde - of beter, een crowdfundingactie - maar de band rond Maasmechelaar Koen Kohlbacher gaat voor de derde keer op muzikale ontdekkingsreis. De bestemming ditmaal voor Birds That Change Colour, na psychedelische folkrock en akoestische field recordings: ‘Nova Albion’, de mythische plaats in Noord-Californië waar de Britse ontdekkingsreiziger Francis Drake in de zestiende eeuw eventjes voet aan grond zette. Het geluid dat uit ‘Nova Albion’ komt aanwaaien, zou moeten klinken als een mix tussen de geluiden uit de Californische tegencultuur (The Grateful Dead), garagerock (Thirteenth Floor Elevators), maar net zogoed bluesgitaristen als Steve Marriott (Small Faces) en rare muzikale kwieten als Syd Barrett en Captain Beefheart. Live worden de nummers door een potige Limburgse all star band gebracht, met Dave Schroyen (drum), Niels Hendrix (gitaar) en Dimitri Vossen (bas). Veel haakjes, veel muzikale sweetness.

Uit eind oktober (FONS). Pre-release show op 15/9 in Muziekodroom Hasselt.

El Yunque - O Hi Mark

Doe uzelf een groot plezier (of net niet), en zoek eens enkele scènes uit ‘The Room’ - de film waar de Zonhovense lawaaimakers van El Yunque de titel voor hun derde plaat haalden - op, de ‘beste slechtste’ film ooit gemaakt. Doet u uzelf ook een groot plezier mee (of net niet): de clip van ‘GOOGOL’, de eerste single uit die derde plaat. Een negen minuten durende dreigende plaagstoot van vier psychopaten, die uitmondt in een bizarre elektronische trip. Thema’s die op ‘O Hi Mark’ blijkbaar aangesneden worden: de invasie van Normandië, een Mongoolse keizer, sociale media en ‘The Room’, dus. Euh, interessant, op zijn minst. Of moeten we dan ‘What a story Mark!’ uitroepen?

Uit op 12/10 (Sentimental). Hier te bestellen.

Whispering Sons - Image

Eindelijk is-ie er, na enkele zeer beloftevolle ep’s: ‘Image’, het volwaardige debuut van Rock Rally-winnaars en Limburgs jongste zwartjassen Whispering Sons. Een plaat waarvoor de band tien dagen met producer Micha Volders (ex-El Guapo Stuntteam, Meteor Musik) de studio introk, en leidde tot een geluid dat verdergaat dan Sisters Of Mercy of coldwave-bands na te apen. “De nummers hadden we al, maar Micha heeft ons gepusht om er veel verder mee te gaan”, aldus gitarist Kobe Lijnen. Single ‘Waste’ klinkt alvast fantastisch: een ijzig nummer waarin frontvrouw Fenne Kuppens je met haar hypnotiserende stem als een sirene steeds dieper meeneemt in de overweldigende geluidsmuur die de band optrekt. Een plaat waar we kortom heel veel van verwachten, net als de fans die naar de uitverkochte releaseshow in de AB in Brussel gaan. No pressure.

Uit op 19/10 (PIAS/Smile). Hier te bestellen.

Hell City - Flesh & Bones

Er komen helse geluiden uit het hemelse Hoeselt. Of toch op zijn minst uit de gitaren en strot van Michelle Nivelle en co: hun band Hell City heeft immers een na een lange weg - onder meer bezaaid met persoonlijke tragedie, na het tragische overlijden van hun bassist in 2015 - eindelijk zijn derde plaat klaar, ‘Flesh & Bones’. Een plaat die volgens de band je slaat “right where it hurts”! Single ‘Your Darkest Hour’ is alvast een heerlijke blast melodische heavy metal met messcherpe riffs, de engelenstem van Nivelle en onaardse grunts.

Uit op 21/9 (Painted Bass Records).

Astronaute - Circle

Zou wel eens de mooiste Limburgse plaat van het najaar kunnen worden. Voor ‘Circle’, het tien nummers tellende vervolg op het beloftevolle debuut ‘Petrichor’ (2016), trok de Breese singer-songwriter Myrthe Luyten enkel nog met drummer Bert Hornikx de studio in, in plaats van met een vierkoppige band. Wat we al live konden horen tijdens try-outs, klonk alvast wondermooi: rijker qua sound, maar nog steeds even breekbaar en innemend. Met die beschrijving - en een sneak peek van de al even intrigerende hoes, waarop een gebarsten bloedrode autobumper staat - zult u tot eind oktober uw honger moeten stillen. Luyten laat immers tot oktober niet in haar kaarten kijken.

Uit op 26/10 in eigen beheer.

En verder:

Ook de postpunk-snotneuzen van Fornet brengen in het najaar een nieuwe 7” uit: ‘Winter/Milk’. Beide nummers handelen over verlangen en verlies, iets waar de bandleden op persoonlijk vlak de afgelopen maanden af te rekenen kregen. Voor ‘Winter’ - een schuimbekkend staaltje nerveuze postpunk, inclusief saxofoonuitbarsting van Mattias De Craene (Nordmann) op het einde - is alvast een clip uit: eentje met een bizar potje blad-steen-schaar (u herkent acteur Kris Cuppens als de oudere man) met een pijnlijk hoge inzet. De 7” komt uit op cassette en vinyl, is hier te bestellen. (Uit op 5/10, Sentimental)

Platen van Mitsoobishy Jacson en Meteor Musik zitten nog steeds in de pijplijn, al is er nog geen witte rook over een mogelijke verschijningsdatum. RhinosAre People Too heeft wel al een vervolg in kannen en kruiken voor het opwindende popdebuut ‘Hello From The Gutters’, al zal de band ‘Milkyway Metropolis’ waarschijnlijk pas begin 2019 uitbrengen.