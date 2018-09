Lichaam van avonturier Marc Sluszny is gevonden

Het lichaam van de Antwerpse avonturier Marc Sluszny is gevonden, zo meldt VTM en werd bevestigd aan onze redactie. Sluszny was vermist sinds eind juni, toen hij was afgedaald in Font Estramar, de diepste onderwatergrot van Europa. Een anonieme duiker zocht en vond Sluszny op eigen houtje. Zijn familie werd gisteren officieel op de hoogte gebracht door het Franse gerecht en wil hem deze week nog begraven in Tel Aviv.

De reddingsactie voor Marc Sluszny kostte het leven aan één duiker, maar het lichaam van Sluszny zelf werd nooit gevonden. Tot nu. Een duiker, die anoniem wil blijven, ging op eigen houtje zoeken naar Sluszny, vond zijn lichaam en bracht het naar boven tot op zo’n vijf meter diepte. Dat vertelt zijn vriend Laurent Boekie aan VTM Nieuws.

“Dit is heel onverwacht en brengt heel veel emoties met zich mee”, zo vertelt Laurent Boekie. “We hadden nooit gedacht dat we hem nog kunnen begraven. De vorige expeditie was met vijftien man en drie ton materiaal en leverde niets op. Ik kan dus enkel chapeau zeggen aan de man die Marc vond. Hij heeft ook niets gevraagd van geld of beloning. Dit is echt een cadeau uit de hemel.”