Schooltassenzegening Sint-Gillis

Tongeren - Op zondag 2 september had in de kerk van Sint-Gillis de zegening van de schooltassen plaats. Sint-Gillis is immers de patroonheilige van alle kinderen en jongeren. Diaken Paul Gielen dompelde de kwispel diep in het gewijd water om zeker elke schooltas te raken met een paar druppels.

Na de zegening kregen alle kinderen een reflecterend fluitje om aan hun boekentas te hangen. Parochieassistente Viviane Vossen denkt elk jaar op deze manier aan de veiligheid van de kinderen op weg naar en van school