Onze F1-man over vertrek Vandoorne bij McLaren: “Cijfers zijn zwaar ontgoochelend”

F1-rijder Stoffel Vandoorne en McLaren gaan na het huidige seizoen uit elkaar. Zijn bolide komt in handen van Lando Norris, de jonge Brit met Vlaamse moeder. Dat maakte McLaren officieel bekend. Of dat goed of slecht nieuws is voor Vandoorne, moet de toekomst uitwijzen. Als Vandoorne een ander stuur in de F1 vindt, is hij sowieso beter af dan bij McLaren. Maar mogelijk stopt zijn F1-carrière eind november in Abu Dhabi.

“We hebben niet de successen bereikt waarop we gehoopt hadden”, zegt Stoffel Vandoorne in de persmededeling. Dat is het minste dat je kan zeggen. McLaren is het tweede succesvolste team uit de F1-geschiedenis ...