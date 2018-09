18-jarig racetalent vervanger van Stoffel Vandoorne bij McLaren

Kort na de aankondiging dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne het McLaren F1 team eind dit seizoen zal verlaten heeft de renstal Lando Norris bevestigd als vervanger van Vandoorne.

"We zijn blij dat we eindelijk ons rijdersduo voor 2019 hebben kunnen vervolledigen," laat McLaren-CEO Zak Brown weten. "We geloven dat Lando een opwindend talent is met veel potentieel en dat is net de reden waarom we hem binnen McLaren hebben gehouden."

"We weten al dat hij snel is. Hij leert snel en heeft een serieuze maturiteit voor zijn jonge leeftijd. We zien erg veel potentieel in een gezamenlijke toekomst."

De nog steeds mar 18-jarige Lando Norris is uiteraard zeer verheugd dat hij officieel bevestigd is als McLaren F1-piloot voor het seizoen 2019.

"Om als McLaren racepiloot bevestigd te worden is een droom die werkelijkheid wordt. Ook al maak ik al enige tijd deel uit van het team, dit is een zeer bijzonder moment, iets waarvan ik enkel maar kon hopen dat het werkelijkheid zou worden."

"Ik wil het ganse team bedanken voor deze geweldige kans en voor het feit dat ze in me geloven. Ik ben ook erg dankbaar voor de toewijding die McLaren reeds getoond heeft tijdens mijn ontwikkeling als rijder en de ervaring die het mij al in een F1-bolide heeft gegeven, zowel tijdens de F1-tests als op vrijdag tijdens twee raceweekends."

