Twintiger bijt in gezicht van man tijdens discussie over foutparkeren

Dilsen-Stokkem -

Een 25-jarige man uit Dilsen-Stokkem riskeert een celstraf van achttien maanden met probatieuitstel en een geldboete van 800 euro voor verschillende gevallen van verkeersagressie. Zo beet de twintiger in het gezicht van een man tijdens een discussie over foutparkeren. Verder bedreigde hij ook een ander slachtoffer met een stroomstootwapen na een verkeersincident en belemmerde hij een bus de weg door bruusk in de remmen te gaan.