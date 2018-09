Verdachte uit ‘Faroek’ riskeert celstraf voor verkrachtingspoging in Hasselt

Hasselt -

Het openbaar ministerie heeft maandag in Hasselt 4 jaar cel gevorderd tegen een 29-jarige aangehouden man voor twee diefstallen en een verkrachtingspoging. Op 26 augustus 2017 zou hij zich vergrepen hebben aan een 24-jarige vrouw uit Noord-Limburg na een avondje stappen in Hasselt. Onder meer na een uitzending in het VTM-programma Faroek wisten agenten de veelpleger in februari te klissen. De verdediging ging voor de vrijspraak en hekelde dat de politie vergeten was de kledij van het slachtoffer in beslag te nemen voor onderzoek.