Hedi Slimane verandert naam van Céline (nog voor hij één jurk laat zien)

De Franse topontwerper Hedi Slimane maakt zich op voor zijn debuut bij modehuis Céline, eind september in Parijs. In aanloop naar dat moment, heeft hij het label al helemaal naar zijn hand gezet. Céline wordt Celine en de van de oorspronkelijke Instagrampagina blijft - op de 1,4 miljoen volgers na - niet veel meer over.

Vaarwel Céline. Nu Hedi Slimane creatief directeur van het modelabel is, zal hij het anders aanpakken. Zonder accent in de merknaam, zoveel is nu al duidelijk. Zondag plaatste de ontwerper drie afbeeldingen op Instagram met de vernieuwde naam en daarin wordt het achterwege gelaten.

Hij wiste ook resoluut alles wat zijn voorgangster Phoebe Philo op Instagram had opgebouwd. Alle foto’s verdwenen en maakten plaats voor een rijtje van drie dezelfde filmpjes: een wapperend gordijn in goudfolie - een knipoog naar de nakende onthulling van de eerste lijn met Slimane aan het roer.

Hoe de ontwerper, die van bij Yves Saint Laurent komt en rock-’n-roll hoog in het vaandel draagt, het label Celine zal interpreteren is nog niet helemaal duidelijk. Hij stelde wel al een nieuwe handtas voor aan de wereld met de hulp van popster en muze Lady Gaga. De rest van de collectie wordt op 28 september voorgsteld tijdens de Parijse modeweek.