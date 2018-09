Stoffel Vandoorne verlaat McLaren-renstal

De Belgische racepiloot Stoffel Vandoorne verlaat McLaren na dit seizoen. Dat heeft het team zelf bekendgemaakt.

Na weken van speculaties is het nu officieel, Stoffel Vandoorne verlaat het McLaren F1 team. Niet nog tijdens het seizoen, zoals sommige geruchten de ronde deden, maar na afloop van het huidige F1-seizoen.

“Ik ben McLaren zeer dankbaar voor het vertrouwen dat ze de voorbije vijf jaar mij gegeven,” zegt Vandoorne in een reactie op de aankondiging van zijn vertrek. “Ik kwam bij McLaren als een jonge rijder en sindsdien is mijn carrière geëvolueerd van test- en ontwikkelingsrijder naar volwaardige racepiloot bij McLaren.”

“Ook al hebben we niet het succes behaald waarop we gehoopt hadden, ik heb de voorbije twee seizoenen ervan genoten om bij McLaren te racen.”

“Mijn periode bij McLaren was een geweldig hoofdstuk in mijn carrière en ik ben dankbaar voor de kansen die ik van het team, Sheik Mohammed bin Essa Al Khalifa en Mansour Ojjeh heb gekregen om waardevolle ervaring in de Formule 1 op te doen. Ik wil me tijdens de resterende zeven races voluit blijven geven en ik zal binnenkort mijn plannen voor volgend seizoen bekendmaken.”