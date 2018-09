Lily Allen is tabloids te snel af: “Ja, ik heb met escortes geslapen”

De Britse popzangeres Lily Allen brengt op 20 september ‘My Thoughts Exactly’ uit, een boek met haar grootste ontboezemingen. Daarin staat onder meer dat ze vrouwelijke escortes betaalde voor seks toen ze op tournee was. De 33-jarige ster onthult dit pittige detail zelf op Instagram om de roddelbladen voor te zijn.

“In mijn boek ga ik dieper in op mijn donkere dagen rond de Sheezus-periode (de naam van haar derde album, red.) Ik heb met vrouwelijke escortes geslapen terwijl ik op tournee was omdat ik me verloren en alleen voelde en iets zocht”, schreef Allen zondag bij een kiekje van even geleden op Instagram.

“Ik ben er niet trots op, maar ik schaam me ook niet. Nu doe ik het niet meer. De pers gaat morgen met dit verhaal gaan lopen omdat iemand mijn boek heeft gelekt , maar de media gaan het veel erger maken dan dat het allemaal was. Ik wilde hier gewoon de primeur geven.”

Haar seksuele escapades dateren van 2014, toen ze net was bevallen van dochter Marnie en aan een postnatale depressie leed. In een eerder interview vertelde ze dat ze in die periode niet goed om kon met de roem, waardoor ze vaak wakker werd met een kater en haar toenmalige man bedroog.

Met haar volledige bekentenissen over haar seksleven wil ze niemand aanvallen. Naar eigen zeggen wil ze gewoon een eerlijke conversatie op gang brengen. In haar werk is ze nog over meer dingen heel eerlijk, zoals het moederschap en (haar) mentaal welzijn.