King, Boasson Hagen en Janse van Rensburg verlengen contract bij Dimension Data

Brussel - De Amerikaan Ben King, de Noor Edvald Boasson Hagen en de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg hebben hun contract bij Dimension Data tot eind 2019 verlengd, zo maakte het team maandag bekend.

De 29-jarige King won onlangs nog de vierde en de negende etappe in de Vuelta. Boasson Hagen begint in januari dan weer aan zijn vijfde seizoen bij de WorldTour-formatie en was er al goed voor 26 zeges. Janse Van Rensburg krijgt dan weer het vertrouwen nadat hij bijna het hele seizoen geplaagd werd door blessures.

Het team verzekerde zich eerder al van de komst van de Denen Michael Valgren, Lars Bak en de Noor Rasmus Tiller.

