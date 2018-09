US OPEN. Del Potro zonder setverlies naar kwartfinales, favorietes sneuvelen bij bosjes

De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 3) heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 3) heeft zich gisteren geplaatst voor de kwartfinales op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De US Open-winnaar van 2009, vorig jaar nog halvefinalist, haalde het in de vierde ronde in drie sets (6-4, 6-3 en 6-1) van de Kroaat Borna Coric (ATP 20). De 29-jarige Del Potro heeft dit jaar nog geen set weggegeven op Flushing Meadows in New York en is dan ook een van de toernooifavorieten. “Ik kan dit toernooi pijnvrij spelen”, gaf Del Potro na de wedstrijd als belangrijkste reden voor zijn goeie prestaties. “Van in het begin speel ik een solide tennis, met vandaag ook veel variatie in mijn slagen. Op de belangrijke momenten sta ik er telkens en dat geeft vertrouwen voor de rest van het toernooi.”

In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Amerikaanse reus John Isner (ATP 11), die de Canadees Milos Raonic (ATP 25) na een vijfsetter (3-6, 6-3, 6-4, 3-6 en 6-2) uit het toernooi kegelde. Isner zat in New York in 2011 al eens in de kwartfinales, maar geraakte nooit tot bij de laatste vier.

Amper twee speelsters uit de top tien van het vrouwentennis in het toernooi

Bij de vrouwen staat de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18) voor het derde jaar op rij in de kwartfinales. In de achtste finales haalde ze het in drie sets (6-3, 1-6 en 6-0) van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7). Opvallend, in de tweede set lukte werkelijk niets meer voor Sevastova en liet ze liefst zestien directe fouten noteren, met daartegenover slechts drie winners. “De eerste set was erg intens en ik voelde me nadien dan ook moe”, gaf de Letse als verklaring. “Voor set drie heb ik een korte pauze genomen en daarna heb ik me voor elk punt volledig gegeven.”

Door de uitschakeling van Svitolina zitten er nog slechts twee speelsters uit de top tien van het vrouwentennis in het toernooi. Dat zijn Karolina Pliskova en Sloane Stephens. Die laatste was in de achtste finales met twee keer 6-3 te sterk voor onze landgenote Elise Mertens (lees meer). Stephens is de titelverdedigster op de US Open en ook dit jaar weer een van de topfavorieten voor de eindzege.