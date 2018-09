Celebs Ook de koningskinderen beleven hun eerste schooldag

Ook voor de kroost van ons vorstenpaar zit de zomervakantie erop. Koning Filip bracht vanochtend prins Emmanuel (12) naar zijn school in Kessel-Lo. Koningin Mathilde bracht prins Gabriel (15) en prinses Eleonore (10) naar school in Brussel. Prinses Elisabeth (16) is vorige maand al naar Wales vertrokken om er te gaan studeren.