Prins Albert en prinses Charlene van Monaco tonen hun tweeling nog eens

Op vrijdag vond in Monaco de jaarlijkse picknick plaats om het einde van de zomer te vieren. De zogenoemde U Cavagnëtu werd bijgewoond door de royals prins Albert en zijn vrouw prinses Charlene. Ook hun driejarige tweeling prins Jacques en prinses Gabriella waren van de partij en droegen een traditionele outfit.

“Het was een heel, heel mooie avond”, liet een aanwezige picknicker weten aan showbizzblad People. “De kinderen vermaakten zich duidelijk met hun neven en nichtjes in de buurt en met de muziek en het eten rond hen.” Na twee uur verlieten de royals het evenement weer.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

De verschijning van het gezin was de eerste sinds hun reisje naar Tahiti, eerder in augustus. Die vakantie was trouwens de eerste die de twee kindjes doorbrachten zo ver van huis. Ter plaatse ontmoetten ze Lady Gaga, die toen ook op het eiland was en hen enkele dansjes aanleerde.

Foto: REUTERS