Hasselt -

Vanmorgen bleek de ‘flessenhals’ op de Groene Boulevard in Hasselt wel opgelost. En ook alle zwakke weggebruikers geraakten zonder averij aan de overkant. Maar wie vanaf de Boudewijnlaan richting bushalte wilde, ergerde zich dood. Ook de Elfde Liniestraat in of uitrijden bleek geen sinecure.