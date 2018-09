Genk -

De leerlingen van Don Bosco in Boxbergheide gaan dit schooljaar voor het eerst van start zonder uniform. Tot eind juni van dit jaar was een uniform nog verplicht. Wel heerst er wat heet een kledingcode. Zo zijn te korte rokken of broeken niet toegelaten. De leerlingen reageren gemengd op het nieuwe schoolreglement. Alleen in het Onze Lieve Vrouwlyceum in Bret is een uniform nog verplicht.